Furacão Lee deve se deslocar para o norte de Porto Rico, mas ainda oferece perigo

WASHINGTON (Reuters) - O furacão Lee, uma poderosa tempestade de categoria 3, deverá se deslocar bem ao norte de Porto Rico e das Ilhas Virgens Americanas neste fim de semana, mas poderá causar condições perigosas nas praias da costa leste dos EUA a partir de domingo, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA neste sábado.

O Lee, localizado a cerca de 565 quilômetros a leste-nordeste do norte das Ilhas Leeward, estava com ventos de 115 mph (185 kph), disse o centro meteorológico. A tempestade estava se movendo no sentido oeste-noroeste a 12 mph (19 kph), mas esperava-se que sua velocidade de avanço diminuísse significativamente.

O centro disse que é muito cedo para saber qual o nível de impacto, se houver, que o Lee poderá ter ao longo da costa leste dos EUA, do Canadá Atlântico ou das Bermudas no final da próxima semana, especialmente porque se espera que sua velocidade diminua no sudoeste do Atlântico.