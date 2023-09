Moraes homologa colaboração de Cid e concede liberdade a ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Na decisão vista pela Reuters, Moraes afirma que Cid preencheu os requisitos para firmar a colaboração premiada, citando a contribuição que ele tem prestado ao inquérito das chamadas "milícias digitais".

"Presentes a regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração à exigência legal e a voluntariedade da manifestação de vontade, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes homologou o acordo de colaboração premiada... referente às investigações do INQ 4.874/DF e demais petições conexas, realizado entre a Polícia Federal e Mauro Cesar Barbosa Cid, devidamente acompanhado por seu advogados, a fim de que produzam seus efeitos jurídicos e legais", afirma a decisão.

Tenente-coronel do Exército, Cid está detido em uma unidade militar em Brasília desde maio após ter sido preso pela PF no âmbito de investigação sobre suspeita de falsificação no cartão de vacinação de Bolsonaro e de pessoas próximas a ele antes de o então presidente e sua comitiva viajarem para os Estados Unidos nos últimos dias de seu mandato.

Para pedir a liberdade, a defesa de Cid argumentou que o militar é réu primário e não tem antecedentes criminais, e que, mesmo em liberdade, "poderá contribuir com a investigação". Moraes concordou em colocar o ex-ajudante de Bolsonaro em liberdade provisória, citando o fato de ele já ter prestado três depoimentos à PF.

O ministro do STF impôs uma série de condicionantes para libertar Cid: uso de tornozeleira eletrônica; obrigação de se apresentar em juízo semanalmente, às segundas-feiras; proibição de se ausentar do país, com cancelamento dos passaportes; suspensão imediata de documentos de porte de armas de fogo; proibição de uso de redes sociais e de se comunicar com demais investigados, a exceção da mulher, da filha e do pai; e ainda afastamento das funções que exerce no Exército.

"O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão", alertou Moraes na decisão, que foi encaminhada ao comando da PF e do Exército.