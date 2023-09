Morre Mangosuthu Buthelezi, príncipe zulu que marcou a política sul-africana, aos 95 anos

(Reuters) - Mangosuthu Buthelezi, um político sul-africano veterano, príncipe zulu e figura controversa durante a luta de libertação do apartheid, morreu aos 95 anos, disse a presidência neste sábado.

O fundador do Partido da Liberdade Inkatha (IFP) cumpriu dois mandatos como Ministro dos Assuntos Internos no governo pós-apartheid, depois de fazer as pazes com o partido do governo, o Congresso Nacional Africano, em 1994.

“Estou profundamente triste em anunciar o falecimento do Príncipe Mangosuthu Buthelezi, do Príncipe de KwaPhindangene, do Primeiro Ministro Tradicional do Monarca e da Nação Zulu e do Fundador e Presidente Emérito do Partido da Liberdade Inkatha”, disse o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em um comunicado.