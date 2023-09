Terremoto no Marrocos mata mais de 1.000 pessoas e equipes de resgate procuram sobreviventes

"Ainda não consigo dormir em casa por causa do choque e também porque a cidade velha é composta de casas antigas", disse Jaouhari Mohamed, um morador da cidade velha.

A televisão estatal marroquina transmitiu imagens de tropas sendo mobilizadas.

O terremoto foi registrado a uma profundidade de 18,5 quilômetros, normalmente mais destrutivo do que terremotos mais profundos da mesma magnitude. Foi o terremoto mais mortal do Marrocos desde 1960, quando se estima que um terremoto tenha matado pelo menos 12.000 pessoas, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

A Turquia, onde fortes terremotos em fevereiro mataram mais de 50.000 pessoas, disse que estava pronta para dar apoio.

A Argélia, que rompeu relações com o Marrocos em 2021 por causa do status político do Saara Ocidental, disse que abriria o espaço aéreo para voos humanitários e médicos.

"Os terremotos superficiais são normalmente mais destrutivos", disse Mohammad Kashani, professor associado de engenharia estrutural e de terremotos da Universidade de Southampton.