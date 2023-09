Biden se reúne com premiê chinês e diz que questões econômicas tornam invasão de Taiwan menos provável

Por Nandita Bose e Trevor Hunnicutt

HANÓI (Reuters) - O presidente dos EUA, Joe Biden, disse neste domingo que teve conversas de mais alto nível com as lideranças chinesas em meses, acrescentando que as oscilações econômicas de Pequim não a levariam a invadir Taiwan.

Biden disse que se reuniu com o número 2 do presidente chinês Xi Jinping, o primeiro-ministro chinês Li Qiang, na cúpula anual do G20 em Nova Délhi. As conversas foram a reunião de mais alto nível entre as duas potências em quase 10 meses, desde que Biden e Xi conversaram no G20 do ano passado na Indonésia.