Cúpula do G20 termina em Nova Délhi; Macron diz que reunião confirma isolamento da Rússia

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 deixou dezenas de milhares de mortos, deslocou milhões de pessoas e semeou a turbulência econômica em todo o mundo. Moscou, que diz estar conduzindo uma "operação militar especial" no país, nega ter cometido qualquer atrocidade.

A cúpula também admitiu a União Africana, que inclui 55 estados-membros, como membro permanente do G20, destacando a inclusão de mais países em desenvolvimento no bloco.

"Essa foi uma das mais difíceis cúpulas do G20 nos quase vinte anos de história do fórum... foram necessários quase 20 dias para chegar a um acordo sobre a declaração antes da cúpula e cinco dias aqui no local", disse Svetlana Lukash, negociadora do governo russo do G20, segundo a agência de notícias russa Interfax.

"Isso não se deveu apenas a algumas discordâncias sobre a questão da Ucrânia, mas também a diferenças de posições em todas as questões-chave, principalmente as questões de mudança climática e a transição para sistemas de energia de baixo carbono...".

Uma autoridade da União Europeia, que não quis ser identificada, disse no domingo que a guerra da Ucrânia era a questão mais polêmica nas negociações.

"Sem a liderança da Índia, isso não teria sido possível", disse a autoridade, acrescentando que o Brasil e a África do Sul também desempenharam um papel crucial na superação das diferenças.