Durante visita de Biden, EUA e Vietnã prometem fortalecer laços e buscam acordos em chips e terras raras

Duas pessoas familiarizadas com os planos disseram que é esperado um acordo sobre terras raras durante a visita de Biden, que termina na segunda-feira, quando ele retorna aos Estados Unidos.

Os detalhes, no entanto, são escassos. As tentativas anteriores de empresas norte-americanas de se associarem a empresas vietnamitas de terras raras não tiveram sucesso, de acordo com uma pessoa envolvida num plano recente.

Os direitos humanos continuam a ser uma questão controversa, com as autoridades norte-americanas criticando regularmente Hanói por prender ativistas e limitar a liberdade de expressão. O Vietnã pode mostrar boa vontade, com diplomatas sugerindo que os ativistas podem até ser libertados.

(Reportagem de Nandita Bose, Francesco Guarascio, Trevor Hunnicutt, Khanh Vu)