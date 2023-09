Explorador preso a 1.000 m de profundidade em caverna na Turquia sobe meio caminho até superfície

"Nossa equipe médica está trabalhando arduamente para tentar manter a condição de Mark o mais estável possível. Desde ontem, começamos a levantar a maca e a transportá-lo pela caverna", disse aos repórteres Giuseppe Conti, presidente da comissão técnica da Associação Europeia de Resgate em Cavernas.

"Temos que fazer isso com muito cuidado, pois não podemos correr o risco de que as condições piorem (para) Mark. Portanto, precisamos prestar atenção metro a metro. Atualmente, a maca está a cerca de... 500 metros da superfície".

A noiva de Dickey, Jessica Van Ord, que estava com ele durante a expedição, tem ficado no acampamento e trabalhado com as equipes de resgate.

"Um médico o acompanhará durante todo o percurso. No momento, médicos italianos estão acompanhando-o ao longo da rota. A condição médica de Mark neste momento é muito boa", disse Tulga Sener, coordenadora médica da comissão de resgate da caverna.

Cenk Yildiz, chefe da província de Mersin da autoridade de gerenciamento de desastres AFAD da Turquia, disse que Dickey seria retirado em dois ou três dias "se não houver nenhum problema".

