Grécia encontra mais quatro corpos de vítimas da tempestade, elevando a 15 o número de mortos

ATENAS (Reuters) - Equipes de resgate gregas recuperaram os corpos de mais quatro pessoas na região central da Grécia no domingo, aumentando para 15 o número de mortos na tempestade mais intensa do país desde que os registros começaram em 1930.

Outras duas pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com as autoridades. A tempestade Daniel castigou a Grécia por três dias a partir de terça-feira, no final do verão mais quente já registrado, deixando um novo rastro de destruição após incêndios florestais mortais.

Casas e pontes desabaram, escolas, estradas e postes de energia foram destruídos, animais se afogaram e as plantações na fértil planície da Tessália foram dizimadas.