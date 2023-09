Pelo menos 26 morrem em um acidente de balsa na Nigéria

ABUJA (Reuters) - Pelo menos 26 pessoas morreram e várias outras ficaram desaparecidas depois que uma balsa virou em um reservatório no centro-norte da Nigéria neste domingo, disseram as autoridades locais, o segundo acidente grave a atingir a região em três meses.

Bologi Ibrahim, porta-voz do governador do Estado de Níger, disse que o barco estava transportando mais de 100 pessoas, incluindo mulheres e crianças, na área do governo local de Mokwa, no Estado. As vítimas estavam indo para suas fazendas através de uma grande represa, disse Ibrahim.

"Vinte e seis pessoas, a maioria mulheres e crianças, foram confirmadas como mortas, mais de 30 pessoas foram resgatadas, enquanto uma operação de resgate combinada pela polícia marítima e mergulhadores locais em colaboração com a Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado do Níger está em andamento", disse Ibrahim em um comunicado.