Pelo menos 40 morrem em ataque aéreo ao mercado de Cartum, dizem voluntários

(Reuters) - Pelo menos 40 civis foram mortos e dezenas ficaram feridos em um ataque aéreo do exército a um mercado no sul de Cartum, no Sudão, informou um grupo de voluntários locais em um comunicado neste domingo, marcando o maior número de mortes em um único incidente desde o início da guerra no Sudão, em abril.

Os ataques aéreos e de artilharia em áreas residenciais têm se intensificado à medida que a guerra entre o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares se aproxima da marca de cinco meses, sem que nenhum dos lados declare vitória ou mostre sinais concretos de buscar uma mediação.

Os drones realizaram uma série de ataques aéreos pesados na manhã de domingo no sul de Cartum, um grande distrito da cidade ocupado principalmente pelas RSF, disse à Reuters uma testemunha ocular que viu o ataque, pedindo para não ser identificada por motivos de segurança.