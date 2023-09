Premiê do Japão diz que planeja reformular gabinete e medidas econômicas "drásticas"

"Sobre as medidas econômicas, quero que elas protejam as pessoas dos aumentos nos preços e reforcem a tendência de aumentos salariais e de expansão do investimento. Quero tomar medidas drásticas, apoiadas firmemente por um orçamento necessário", disse ele.

Kishida disse no mês passado que planejava anunciar um pacote de medidas econômicas em setembro.

Kishida viu os seus índices de aprovação despencarem após uma série de contratempos na implementação de uma política para integrar os dados fiscais e de segurança social das pessoas num único cartão de identificação.

Dados da semana passada mostraram que a economia do Japão cresceu menos do que o inicialmente estimado no segundo trimestre e os salários caíram em julho, lançando dúvidas sobre as projeções do banco central de que a sólida demanda interna manterá o país no rumo de uma recuperação.

Questionado sobre a Declaração dos Líderes do G20, que evitou condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, Kishida disse que era "fundamental" que todos os membros do G20, incluindo a Rússia, tenham concordado em termos como "todos os Estados devem abster-se da ameaça ou do uso da força para procurar expansão territorial."

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka)