Reino Unido enviará equipes de busca e resgate ao Marrocos após terremoto

(Reuters) - O Reino Unido disse neste domingo que estava enviando equipes de busca e resgate para o Marrocos após o terremoto de magnitude 6,8 que atingiu a nação do norte da África na sexta-feira.

"Sessenta especialistas em busca e resgate do Reino Unido, quatro cães de busca e equipamentos de resgate foram enviados para o Marrocos", disse o Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) do Reino Unido em um comunicado, acrescentando que estava enviando a equipe de resgate no domingo por meio de duas aeronaves A400M da Força Aérea Real.

"O secretário das Relações Exteriores conversou com o Ministro das Relações Exteriores (Nasser) Bourita e o Reino Unido continua em contato próximo com as autoridades marroquinas", acrescentou o FCDO.