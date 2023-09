Sobreviventes do Marrocos buscam ajuda; número de vítimas do terremoto ultrapassa 2.100

"Queremos apenas que nosso governo nos ajude"

Mais tarde, sacos de alimentos foram descarregados de um caminhão que, segundo o funcionário local Mouhamad al-Hayyan, havia sido organizado pelo governo e por organizações da sociedade civil.

Vinte e cinco corpos foram levados para a pequena clínica do vilarejo, de acordo com a equipe.

Com muitas casas construídas com tijolos de barro e madeira ou blocos de cimento e brisa, as estruturas desmoronaram facilmente. Esse foi o terremoto mais mortal do Marrocos desde 1960, quando se estima que um tremor tenha matado pelo menos 12.000 pessoas.

No vilarejo de Amizmiz, gravemente atingido, os moradores observavam enquanto os socorristas usavam uma escavadeira mecânica em uma casa desmoronada.

"Eles estão procurando um homem e seu filho. Um deles ainda pode estar vivo", disse Hassan Halouch, um construtor aposentado.