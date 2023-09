Bolsonaro diz que será internado nesta 2ª para realizar duas cirurgias

Segundo Bolsonaro, ele será operado para corrigir uma hérnia de hiato e um desvio de septo. A terceira cirurgia seria de correção das alças do intestino ainda por conta do atentado a faca que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.

"A terceira fica para outubro ou novembro", disse Bolsonaro à Reuters.

As intervenções acontecerão no hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, onde Bolsonaro passou no mês passado por exames preparatórios visando as cirurgias.

A expectativa é que as cirurgias ocorram na terça-feira e, se tudo correr conforme planejado, o ex-presidente receba alta hospitalar na quinta.

Desde 2018 Bolsonaro realizou ao menos 6 cirurgias, algumas delas diretamente ligadas à facada que levou enquanto fazia campanha em Juiz de Fora (MG) em setembro de 2018.

Bolsonaro é atualmente alvo de inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), entre eles o que investiga presentes dados a ele pelo governo da Arábia Saudita quando era presidente.