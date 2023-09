Britânico acusado de espionar para China no Parlamento diz ser inocente

O Sunday Times informou que um dos detidos era um pesquisador do parlamento britânico. Seu jornal irmão, The Times, identificou-o e retratou-o em sua primeira página na segunda-feira.

Sua suposta espionagem no Parlamento foi levantada pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em uma reunião com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, na cúpula do G20 na Índia no domingo.

"Sinto-me forçado a responder às acusações da mídia de que sou um 'espião chinês'. É errado que eu seja obrigado a fazer qualquer tipo de comentário público sobre as notícias equivocadas que ocorreram", disse o homem em um comunicado de seus advogados.

"Entretanto, considerando o que foi relatado, é vital que se saiba que sou completamente inocente. Passei minha carreira até hoje tentando educar outras pessoas sobre o desafio e as ameaças apresentadas pelo Partido Comunista Chinês."

A nota dos advogados não revelou a identidade do homem. A polícia britânica normalmente não identifica os suspeitos que foram presos até que sejam acusados, para proteger aqueles que podem ser liberados sem acusações.

A alegação de espionagem é o mais recente revés nas relações com Pequim, que têm sido prejudicadas por tensões sobre segurança, investimentos e direitos humanos. O ministro das Relações Exteriores britânico, James Cleverly, visitou Pequim no mês passado para dar os primeiros passos no sentido de reparar as relações.