Chile polarizado marca 50 anos do golpe militar de Pinochet

Por Natalia A. Ramos Miranda

SANTIAGO (Reuters) - O Chile marca nesta segunda-feira o aniversário de 50 anos do golpe de Estado violento liderado por Augusto Pinochet contra o presidente socialista Salvador Allende que deu início a duas décadas de ditadura militar no país, deixando milhares de mortos e semeando um modelo econômico liderado pelo mercado.

O golpe de 1973, no qual tanques percorreram as ruas e aviões Hawker Hunter bombardearam o palácio presidencial de La Moneda, repercutiu em todo o mundo, marcando o início de uma das mais brutais de uma série de ditaduras de direita aliadas aos Estados Unidos que governaram grande parte da América do Sul até a década de 1980, levando a prisões em massa, tortura e desaparecimentos.