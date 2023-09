Confrontos em campo palestino no sul do Líbano matam 10 e ferem dezenas

As duas vítimas restantes eram civis, disseram uma fonte de segurança libanesa e duas fontes palestinas. Uma delas foi morta no sábado, quando uma bala perdida dos confrontos atingiu uma cidade próxima ao acampamento, disse a fonte de segurança libanesa.

Cinco soldados do Exército libanês também foram feridos, um deles em estado grave, quando um bombardeio atingiu duas de suas posições nos arredores do campo no domingo, de acordo com um comunicado do Exército.

Ain el-Hilweh é o maior dos 12 campos de refugiados vindos da Palestina no Líbano, abrigando cerca de 80 mil dos 250 mil palestinos em todo o país, de acordo com a agência da ONU para os refugiados palestinos, a UNRWA. Os campos datam de sete décadas atrás, desde a fundação de Israel em 1948.

Uma autoridade sênior do Fatah deve aterrissar no Líbano na segunda-feira e o chefe interino da poderosa agência de inteligência de Segurança Geral do Líbano realizará uma reunião de emergência sobre o assunto.

(Reportagem de Maya Gebeily e Aziz Taher)