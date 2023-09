Cruz Vermelha corta orçamento para 2024 em meio à queda de doações

GENEBRA (Reuters) - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) reduzirá seu orçamento no próximo ano em cerca de 13% como consequência da redução dos repasses de grandes doadores, incluindo os Estados Unidos, disse o diretor-geral da organização nesta segunda-feira.

As crescentes necessidades humanitárias diante de um conjunto cada vez mais profundo de crises em todo o mundo, incluindo as guerras na Ucrânia e no Sudão, têm sobrecarregado os orçamentos de ajuda internacional, forçando governos a repensar decisões sobre quem ajudar e como.

“Essa previsão orçamentária reduzida do CICV, que é consequência da redução dos orçamentos de ajuda a nível mundial, está ocorrendo em um momento em que as necessidades humanitárias globais nunca foram tão altas”, disse Robert Mardini a jornalistas, ressaltando estar preocupado com o impacto dos cortes.