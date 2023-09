Empresas de EUA e Vietnã promovem acordos comerciais durante visita de Biden

Do Vietnã, havia executivos de algumas empresas, incluindo a VinFast, uma montadora de carros elétricos listada na Nasdaq, Vietnam Airlines, a empresa de tecnologia FPT e MoMo, a maior carteira digital do país em termos de usuários, além da empresa de internet VNG, que entrou com pedido em agosto para um IPO nos Estados Unidos.

Biden reiterou na reunião que os dois países buscam aprofundar a cooperação em computação em nuvem, semicondutores e inteligência artificial, e sublinhou que o Vietnã é crucial para o fornecimento de minerais críticos.

O país possui o segundo maior depósito estimado de terras raras do mundo, que são usadas em veículos elétricos e turbinas eólicas.

Os acordos revelados pela Casa Branca durante a viagem incluem a compra de 50 jatos Boeing 737 Max pela Vietnam Airlines, em um acordo de 7,8 bilhões de dólares, em linha com uma reportagem anterior da Reuters.

A Casa Branca também anunciou planos da Microsoft para criar uma "solução generativa baseada em inteligência artificial, adaptada para o Vietnã e os mercados emergentes".

A Nvidia também fará parceria de IA com a FPT, Viettel e Vingroup, disse a empresa-mãe da VinFast.