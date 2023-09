EUA permitem transferência de US$ 6 bi em acordo de troca de presos com Irã

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos retiraram sanções para permitir a transferência de 6 bilhões de dólares de fundos iranianos da Coreia do Sul para o Catar, uma medida necessária para realizar uma anunciada troca de prisioneiros entre EUA e Irã, de acordo com um documento norte-americano visto pela Reuters nesta segunda-feira. O acordo entre os dois países estabelece que cinco cidadãos norte-americanos presos no Irã poderão deixar o país em troca da transferência de fundos e da libertação de cinco iranianos que estão presos nos EUA. O acordo foi tornado público no dia 10 de agosto. Segundo documento do Departamento de Estado dos EUA, ao qual a Reuters teve acesso, o secretário de Estado, Antony Blinken, determinou que a remoção das sanções era assunto de segurança nacional. O documento enviado aos comitês parlamentares dos EUA marca a primeira vez que o governo norte-americano reconhece formalmente que está libertando cinco iranianos presos no país como parte de um acordo para assegurar a liberdade de cinco cidadãos do país. “Para facilitar sua soltura, os Estados Unidos se comprometeram a soltar cinco iranianos que atualmente estão presos nos EUA e permitir a transferência de aproximadamente 6 bilhões de dólares de fundos iranianos localizados em contas restritas (na Coreia do Sul) para contas restritas no Catar, onde os fundos serão disponibilizados apenas para comércio humanitário”, informou. A renúncia às sanções é aplicada a algumas instituições financeiras com jurisdição primária na Alemanha, Irlanda, Catar, Coreia do Sul e Suíça, para que elas possam realizar transações com a Companhia Nacional de Petróleo iraniana, o Banco Central do país e outras instituições financeiras da nação e que estão sob sanção. (Reportagem de Humeyra Pamuk)