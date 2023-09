Ex-chanceler mexicano contesta processo de escolha do Morena e mira novo movimento político

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ex-ministro das Relações Exteriores do México Marcelo Ebrard disse nesta segunda-feira que apresentou uma queixa formal contra o processo de primárias do partido governista para escolher um candidato para a eleição presidencial de 2024 e prometeu formar seu próprio movimento político.

Dizendo que o processo foi contaminado por várias irregularidades, Ebrard denunciou as primárias realizadas pelo Movimento de Regeneração Nacional (Morena) pouco antes de o partido anunciar, na quarta-feira, a vencedora, a ex-prefeita da Cidade do México Claudia Sheinbaum.

Ebrard ficou em segundo lugar na disputa.