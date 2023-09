FDA, dos EUA, autoriza vacinas atualizadas contra a Covid-19

(Reuters) - A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, em inglês) autorizou nesta segunda-feira vacinas atualizadas contra a Covid-19 que se aproximam das variantes Ômicron que mais circulam no momento, e permitiu o início das aplicações ainda em setembro.

A agência aprovou as doses que visam combater a subvariante XBB.1.5 para uso emergencial das farmacêuticas Pfizer e sua parceira alemã BioNTech , além da Moderna.

A autorização ocorre em meio a um aumento de casos no fim do verão norte-americano, com a subvariante da Ômicron EG.5 -- batizada de Eris -- espalhando-se rapidamente pelos EUA e outras regiões do mundo.