Irã está otimista sobre troca de prisioneiros com EUA em um "futuro próximo"

DUBAI (Reuters) - O Irã está otimista de que uma troca de prisioneiros com Washington acontecerá "em um futuro próximo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano nesta segunda-feira, acrescentando que os ativos congelados de 6 bilhões de dólares de Teerã na Coreia do Sul serão desbloqueados nos próximos dias.

No entanto, Nasser Kanaani afirmou que as duas questões não estavam ligadas uma à outra.

Fontes disseram à Reuters na semana passada que a transferência de fundos iranianos para bancos no Catar já nesta semana desencadeará uma sequência cuidadosamente coreografada que fará com que até cinco cidadãos norte-americanos com dupla nacionalidade detidos deixem o Irã e um número semelhante de prisioneiros iranianos mantidos nos EUA voltem para casa.