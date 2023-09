Israel vê aeroporto no sul do Líbano como plataforma para ataques apoiados pelo Irã

Ele não deu mais detalhes sobre suas acusações, mas afirmou que o local pode acomodar aeronaves de médio porte. A localização que deu é próxima ao vilarejo libanês de Birket e da cidade de Jezzine, localizada 20 quilômetros ao norte do município fronteiriço israelense de Metulla.

Uma fonte não israelense com conhecimento sobre o local afirmou que o aeroporto pode abrigar grandes drones – inclusive os armados – construídos a partir de projetos iranianos. Ela afirmou que o Hezbollah tem investido pesadamente na tecnologia de drones.

Gallant afirmou que há empenho do Irã para viabilizar outro perigoso flanco contra Israel na fronteira com a Jordânia, que possui um tratado de paz com o Estado judaico, “por meio de milícias xiitas que operam e têm base no Iraque”.

Ele não detalhou a escala nem forneceu mais detalhes sobre como isso estava sendo realizado.

Acredita-se que Israel possua seu próprio arsenal nuclear, embora o país não confirme – nem negue – as suspeitas.

Gallant também mencionou divisões na sociedade israelense sobre uma lei de reforma do Judiciário, que levou a grandes protestos e alguns reservistas dizendo que não se apresentarão para combate caso o projeto seja aprovado.