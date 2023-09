(Reuters) - Caberá ao Judiciário brasileiro decidir se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, será ou não preso caso compareça à reunião do G20 no ano que vem no Brasil, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira.

"Isso quem decide é a Justiça, não é o governo nem o Parlamento. É a Justiça que vai decidir", disse Lula a jornalistas em Nova Délhi, capital da Índia, onde participou no fim de semana de uma reunião do G20.

(Reportagem de Nidhi Varma)