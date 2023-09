Kim Jong Un deixou Pyongyang com destino à Rússia, confirma imprensa estatal

Autoridades americanas, que primeiro relataram que a visita era iminente, dizem que as discussões provavelmente incluirão um possível acordo para a Coreia do Norte fornecer à Rússia armas para a guerra na Ucrânia.

Segundo a KCNA, Kim estava acompanhado por altos funcionários do governo, incluindo militares.

Fotos divulgadas pela imprensa oficial mostraram guardas militares e multidões com ternos negros e vestidos coloridos acenando com flores e bandeiras enquanto ele embarcava no trem verde escuro. Especula-se que o meio de transporte seja blindado e leve outros equipamentos especiais.

A viagem do líder à Rússia e o encontro com Putin são parte de uma visita de larga escala, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em vídeo publicado online.

Segundo ele, o principal assunto das conversas será as relações entre os países vizinhos: “Continuaremos fortalecendo a nossa amizade”, afirmou.

(Reportagem de Hyunsu Yim)