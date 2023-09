Marrocos quer prosseguir com reuniões do FMI e Banco Mundial apesar do terremoto

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O governo do Marrocos quer prosseguir com as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial agendadas para outubro em Marrakech, apesar do devastador terremoto de sexta-feira que matou quase 2.900 pessoas, disseram nesta segunda-feira duas fontes familiarizadas com o planejamento da reunião.

“Do ponto de vista das autoridades marroquinas, as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial decorrerão conforme programado, de 9 a 15 de outubro de 2023. Não há mudança de plano neste momento”, uma fonte próxima ao governo marroquino disse à Reuters.