Novo corredor do Oriente Médio incluirá trens para Índia, diz Délhi

O acordo multinacional de ferrovias e portos, que inclui Estados Unidos, Arábia Saudita, Índia, União Europeia e Emirados Árabes Unidos, está sendo visto como uma resposta à ambiciosa iniciativa Cinturão e Rota da China.

O corredor será "o equivalente à Rota da Seda e à Rota das Especiarias", disse o ministro saudita de investimentos, Khalid Al Falih, em um evento em Nova Délhi, acrescentando que o projeto fornecerá "maior conectividade energética, materiais verdes e produtos processados e acabados que reequilibrarão o comércio global"

Durante a visita de Estado do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman a Nova Délhi na segunda-feira, a Índia e a Arábia Saudita também discutiram a possibilidade de negociar em moedas locais e acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre a Índia e o Conselho de Cooperação do Golfo, do qual a Arábia Saudita é membro.

Sayeed disse que os dois países assinaram oito acordos nesta segunda-feira, incluindo um pacto para atualizar sua parceria energética de hidrocarbonetos para uma parceria energética abrangente para energias renováveis, petróleo e reservas estratégicas.

Eles também concordaram em criar uma força-tarefa conjunta para 100 bilhões de dólares em investimentos sauditas, metade dos quais está destinada a um projeto de refinaria atrasado ao longo da costa oeste da Índia, disse Sayeed.

Sayeed disse que o novo corredor incluirá portos, ferrovias, estradas, energia, redes de gás e rede de fibra óptica.