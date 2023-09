Oposição conservadora argentina vence eleições para governador de Santa Fé

"Santa Fé é o campo, Santa Fé é indústria, Santa Fé é o comércio, é uma província de trabalho que seguirá em frente graças aos esforços de cada um de nós", disse Pullaro em um discurso para apoiadores na noite de domingo.

As eleições provinciais foram realizadas em meio a uma grande crise econômica, com a inflação anual acelerando para quase 115%. A vitória esmagadora da aliança de oposição ocorre seis semanas antes das eleições presidenciais da Argentina, em 22 de outubro, quando o partido peronista de centro-esquerda tentará manter o poder com o atual ministro da Economia, Sergio Massa, como candidato.

As últimas pesquisas nacionais mostram uma vantagem para o economista libertário Javier Milei, seguido por Massa e pela candidata presidencial do Juntos pela Mudança, Patricia Bullrich.

"Santa Fé tem que se alinhar com a mudança que também precisa ocorrer em nível nacional na Argentina", disse o governador eleito Pullaro, que convidou Bullrich para subir ao palco.

(Reportagem de Eliana Raszewski em Buenos Aires)