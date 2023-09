Países insulares buscam proteção contra mudanças climáticas em tribunal internacional

Por Valerie Volcovici e Riham Alkousaa

(Reuters) - Os primeiros-ministros de duas pequenas nações insulares que estão sendo impactadas pela elevação do nível dos oceanos participaram nesta segunda-feira de audiências judiciais em uma corte internacional na Alemanha, em busca de uma opinião consultiva do órgão sobre as obrigações de países no combate às mudanças climáticas.

Kausea Natano, de Tuvalu, e Gaston Browne, de Antígua e Barbuda, levaram evidências sobre o tema ao Tribunal Internacional do Direito do Mar. A corte avaliará se as emissões de carbono absorvidas pelos oceanos devem ser consideradas poluição marinha, e quais obrigações as nações possuem quanto à proteção do meio ambiente marinho.