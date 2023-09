Papa atribui acidentes de trabalho à ganância capitalista

ROMA (Reuters) - O papa Francisco atribuiu nesta segunda-feira a culpa de acidentes de trabalho à procura excessiva de lucros e à "idolatria do mercado", em novo ataque ao capitalismo desenfreado que levou alguns críticos de direita a pintá-lo como um radical de extrema-esquerda.

Suas declarações foram feitas duas semanas depois que cinco trabalhadores de manutenção ferroviária foram mortos por um trem que passava na cidade de Brandizzo, no norte da Itália. O acidente está relacionado a uma suspeita de violação das normas de saúde e segurança.

"As tragédias (no local de trabalho) começam quando o foco não está mais no homem, mas na produtividade, e o homem se transforma em uma máquina de produção", disse Francisco em um discurso à associação italiana de pessoas feridas no trabalho.