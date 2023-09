Paquistão diz que forças do Talibã tentaram construir estrutura "ilegal" em área de fronteira

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Mumtaz Zahra Baloch, disse em resposta que o incidente estava relacionado à construção de uma estrutura pela administração afegã liderada pelo Talibã dentro do território paquistanês, o que violou sua soberania.

"No dia 6 de setembro, em vez de uma resolução pacífica, as tropas afegãs recorreram a disparos indiscriminados, tendo como alvo postos militares do Paquistão, danificando a infraestrutura no Terminal de Fronteira de Torkham e colocando em risco a vida de civis paquistaneses e afegãos, quando foram impedidos de erguer tais estruturas ilegais", acrescentou o comunicado.

As disputas ligadas à fronteira de 2.600 quilômetros têm sido um pomo de discórdia entre os vizinhos há décadas.

Na declaração, o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão reiterou sua preocupação de longa data com o aumento dos ataques de militantes e pediu às autoridades do Talibã que evitem que seu território seja usado por militantes contra outras nações.

A administração do Talibã nega que permita o uso do solo afegão para a militância e diz que a segurança do Paquistão é um assunto interno do governo paquistanês.

(Reportagem de Charlotte Greenfield)