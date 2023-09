Partido governista da Polônia coloca Alemanha como vilã em anúncio eleitoral

VARSÓVIA (Reuters) - O partido nacionalista que governa a Polônia divulgou um anúncio humorístico nesta segunda-feira mostrando a embaixada alemã tentando ordenar Varsóvia a elevar a idade mínima de aposentadoria, um sinal de como as acusações de influência estrangeira se tornaram centrais na campanha para as eleições do próximo mês.

O sentimento antialemão tem tido um lugar de destaque na campanha do partido Lei e Justiça (PiS, na sigla em polonês) para conquistar um terceiro mandato. A legenda tem tentado repetidamente retratar o antigo primeiro-ministro Donald Tusk, líder do maior grupo de oposição, a Plataforma Cívica (PO, na sigla em polonês), como um fantoche alemão.

O anúncio divulgado nesta segunda-feira mostra uma ligação feita ao líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski, direto da embaixada alemã. O som no telefone vira a cabeça de um gato no escritório do famoso líder amante dos felinos, enquanto o som de "Cavalgada das Valquírias" de Wagner cria uma atmosfera de tensão.