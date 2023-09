Potencial produção de cocaína da Colômbia sobe 24% em 2022, diz ONU

A folha de coca é o principal ingrediente da cocaína, cuja produção alimentou o conflito armado de seis décadas no país andino, matando pelo menos 450 mil pessoas.

"É preocupante que a cada ano haja um aumento nas plantações de coca no país", afirmou a diretora regional do Unodc, Candice Welsch, durante apresentação do relatório.

O aumento ocorreu devido ao crescimento da produção na província de Putumayo, na fronteira com o Equador, afirmou Welsch.

O presidente do país, Gustavo Petro, prometeu mudar o foco do combate às drogas para torná-lo um assunto de saúde pública, em contraponto ao que diz ser uma estratégia militar fadada ao fracasso.

O governo Petro pretende ajudar comunidades rurais para que substituam voluntariamente cerca de 100 mil hectares de produção de coca nos próximos quatro anos, disse recentemente uma autoridade à Reuters.

A desaceleração na taxa de crescimento anual das plantações de coca para 13% em relação aos 43% de 2021 "dão elementos para continuar com a estabilização, e quem sabe com reduções, disse o ministro da Justiça, Néstor Osuna, durante a apresentação.