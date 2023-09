Referendo indígena na Austrália deve fracassar com queda de apoio, mostra pesquisa

O referendo requer uma maioria nacional de votos, bem como uma maioria de votos em pelo menos quatro dos seis Estados, para alterar a Constituição. A pesquisa, no entanto, mostrou que apenas o Estado insular da Tasmânia apoiava a medida.

Desde a independência australiana em 1901, apenas oito das 44 propostas de mudança constitucional foram aprovadas.

O apoio caiu para 43% na última pesquisa, abaixo dos 46% em agosto, com os eleitores em Nova Gales do Sul e Victoria, os Estados mais populosos da Austrália, posicionando-se contra a proposta.

O voto negativo é mais forte em Queensland e na Austrália Ocidental, com 61% dispostos a rejeitar a proposta.

A sondagem também mostrou os índices de aprovação do primeiro-ministro Anthony Albanese, que tem apostado um capital político significativo no referendo, sofrendo uma queda nos índices, caindo em território negativo pela primeira vez desde as eleições de maio de 2022.

O debate sobre o referendo tem dividido opiniões com apoiadores que argumentam que a medida trará progresso para a comunidade aborígine, reconhecerá a cultura de 65.000 anos e "unirá a nação".