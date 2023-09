Reino Unido pode considerar genômica como infraestrutura crítica

Em 2021, a Reuters publicou que o grupo chinês BGI desenvolveu testes pré-natais em colaboração com militares chineses e os usou para coletar dados genéticos de mulheres em todo o mundo para pesquisas sobre as características das populações.

O BGI afirma que nunca compartilhou dados para fins de segurança nacional e nunca foi solicitado a fazê-lo.

No início deste ano, parlamentares do Reino Unido escreveram para o órgão regulador de dados do país pedindo que ele investigue o BGI, enquanto ativistas também escreveram para o governo pedindo uma investigação sobre os vínculos da empresa com universidades britânicas.

Perguntado por um desses parlamentares se o Reino Unido designará o setor genômico como infraestrutura nacional crítica, Dowden disse que esse era um ponto legítimo que ele estava considerando.

"Atualmente, não é designado como tal, mas em minha função no gabinete do governo, mantenho o registro de infraestrutura nacional crítica sob revisão, e é algo que estou explorando", disse ele a parlamentares.

Infraestrutura nacional crítica (CNI, na sigla em inglês) é a infraestrutura que, se comprometida, pode ter um grande impacto prejudicial nos serviços essenciais ou um impacto significativo na segurança nacional.