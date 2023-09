Total de mortos por ciclone no RS chega a 46; auxílio federal soma R$741 mi

No domingo, o governo estadual anunciou que a Polícia Civil do Estado havia iniciado uma operação de busca por pessoas desaparecidas para determinar com "mais clareza e exatidão" o número de pessoas não localizadas e ajudar em seu resgate.

A Operação Desaparecidos está realizando diligências nas sete cidades mais atingidas pelo desastre - Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum e Roca Sales - e conta com um total de 118 policiais.

Também ao longo do fim de semana, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, acompanhado de oito ministros do governo, visitou as áreas mais atingidas no Vale do Taquari, onde anunciou que o auxílio federal direto já chegaria a 740 milhões de reais e será destinado para "ações de buscas de sobreviventes, salvamento, reconstrução de estruturas e de cidades".

"Temos três desafios aqui. O primeiro é salvar vidas. O segundo é reconstruir as cidades e o terceiro é recuperar a economia e devolver o emprego e a renda às pessoas", disse Alckmin na plataforma X.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta segunda-feira em entrevista à GloboNews, que o auxílio federal demonstra "sensibilidade e disponibilidade" por parte do governo, mas que ainda é preciso entender como se dará esta ajuda, visto que parte dos recursos estará nos custos de combustíveis para veículos de resgate, e não "em mãos" do Estado.

Leite também afirmou que o foco das ações do governo estadual nesta semana será a retomada de serviços essenciais no Estado que tiveram sua infraestrutura destruída pelo ciclone, como bancos, delegacias e escolas, a fim de satisfazer as necessidades da população em áreas atingidas.