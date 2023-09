Trump tenta desqualificar juíza federal que preside seu processo sobre eleição

Por Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump entrou nesta segunda-feira com uma ação para tentar desqualificar a juíza distrital Tanya Chutkan de presidir um dos processos criminais a que ele responde por supostamente ter buscado reverter a sua derrota na eleição presidencial de 2020.

Trump, líder da corrida pela nomeação do Partido Republicano à candidatura presidencial em 2024, afirmou no mês passado que tentaria retirar Chutkan do caso, e que também buscaria mudar o local de julgamento.