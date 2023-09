Ucrânia recolhe corpos de soldados russos em "estrada da morte" para trocar com Moscou

Por Anna Voitenko

BLAHODATNE, Ucrânia (Reuters) - Soldados ucranianos de máscara espetam gravetos na vegetação rasteira ao longo de uma estrada rural deserta, procurando os corpos dos soldados russos que eles esperam trocar por seus próprios companheiros, vivos ou mortos.

Eles chama o lugar de "estrada da morte", devido ao número de soldados russos mortos ali quando as forças ucranianas retomaram a aldeia de Blahodatne, no sudeste do país, no início de sua contraofensiva, em junho.