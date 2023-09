Ucrânia relata ter recuperado mais territórios em contraofensiva

Em seus comentários na televisão, Maliar afirmou que as forças ucranianas ainda capturaram parte do vilarejo de Opytne, a sul da cidade oriental de Avdiivka, e tiveram "sucesso parcial" perto do vilarejo de Novomaiorske, na região oriental de Donetsk.

Ela relatou "algum sucesso" perto de Andriivka e Klishchiivka, ao sul de Bakhmut.

As tropas ucranianas recuperaram o controle de cerca de 49 quilômetros quadrados perto de Bakhmut desde o início da contraofensiva no início de junho, disse Maliar. Na direção de Tavria, mais de 256 quilômetros quadrados foram recapturados, de acordo com ela.

Kiev tem retomado uma série de vilarejos e assentamentos na contraofensiva, mas seus soldados têm sido prejudicados pelos vastos campos minados e trincheiras russos.

A Reuters não conseguiu verificar os relatos e a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, raramente comenta os ganhos relatados por Kiev.

(Por Anna Pruchnicka)