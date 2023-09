Apple lança iPhone 15 Pro com revestimento em titânio; mantém linha de preços

A Apple optou por não aumentar os preços em meio a um período difícil globalmente para as vendas de smartphones. Para a série Pro, os preços começam em 999 dólares e o Pro Max em 1.199 dólares, os mesmos preços do ano passado para os mesmos níveis de armazenamento. Os modelos estarão disponíveis a partir de 22 de setembro.

Tanto o Pro quanto outros modelos de iPhone 15 terão uma tela mais brilhante e uma câmera de 48 megapixels, além de 100% de cobalto reciclado em suas baterias.

A Apple disse que cabos de carregamento USB-C estão chegando tanto para o iPhone 15 quanto para o estojo de carregamento de seus dispositivos AirPods Pro, permitindo o uso dos mesmos cabos de carregamento já usados nos iPads e Macs.

O evento na sede da Apple em Cupertino, na Califórnia, acontece em meio a uma persistente incerteza econômica, especialmente na China, o terceiro maior mercado da Apple, onde a empresa enfrenta desafios decorrentes da ampliação de restrições ao uso de seus iPhones em escritórios governamentais e o primeiro novo telefone carro-chefe da Huawei em vários anos.

A Apple disse que o iPhone 15 Pro Max -- o maior smartphone que a empresa fabrica -- terá uma nova lente de câmera com um zoom óptico mais longo do que os modelos anteriores. As lentes usam uma série de prismas para emular o desempenho de uma lente mais longa.

A Apple também exibiu o novo Apple Watch Series 9 com um recurso chamado "double tap" (toque duplo), onde os usuários podem realizar tarefas como atender a uma ligação telefônica sem tocar no relógio, apenas tocando o polegar e o indicador juntos duas vezes.