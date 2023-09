Cirurgias de Bolsonaro são bem-sucedidas e ele está em sala de recuperação, diz Wajngarten

Uma terceira cirurgia -- de correção das alças do intestino --, a que Bolsonaro disse que teria de submeter quando se internou no mês passado para passar por exames preparatórios para os procedimentos, deverá ser feita em outubro ou novembro, disse o ex-presidente à Reuters.

Em uma outra publicação na mesma rede social, Wajngarten disse que Bolsonaro entrou no centro cirúrgico por volta das 5h. Ele disse que a hérnia de hiato tem causado "refluxo, soluços e tosses secas contínuas" no ex-presidente e que a correção no desvio de septo servirá "para melhorar a condição respiratória".

Na segunda, Bolsonaro disse à Reuters que, se tudo correr conforme esperado, ele deve receber alta hospitalar na quinta-feira.

Desde 2018 Bolsonaro realizou ao menos 6 cirurgias, algumas delas diretamente ligadas à facada no abdômen que levou enquanto fazia campanha em Juiz de Fora (MG) em setembro de 2018.

Bolsonaro é atualmente alvo de inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), entre eles o que investiga presentes dados a ele pelo governo da Arábia Saudita quando era presidente.

No fim de semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, homologou o acordo de colaboração premiada firmado por Mauro Cid com a Polícia Federal e concedeu liberdade ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.