Devastação da tempestade Daniel no Mediterrâneo pode ser prenúncio de eventos que virão

"Não há necessidade de entrar em pânico!", escreveu o jornal Al Ahram em sua edição online em inglês.

Mas o aquecimento global significa que a região poderá ter que se preparar para tempestades cada vez mais fortes desse tipo, o equivalente no Mediterrâneo a um furacão conhecido como "medicane".

"Há evidências consistentes de que a frequência dos medicanes diminui com o aquecimento climático, mas eles se tornam mais fortes", disse Suzanne Gray, do departamento de meteorologia da Universidade de Reading, no Reino Unido, citando um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.

Na Grécia, a tempestade que se formou em 4 de setembro ocorreu após um período de calor escaldante e incêndios florestais.

Na Líbia, a cidade de Derna foi inundada pela água que desceu pelas colinas até um wadi -- um leito de rio normalmente seco -- rompendo duas represas de captação e varrendo um quarto da cidade costeira.

Pelo menos 10 mil pessoas estão desaparecidas, de acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.