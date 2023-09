"Diga adeus ao diesel": Índia adverte montadoras sobre impostos mais altos na luta contra poluição

As ações das montadoras Mahindra, Tata e da Ashok Leyland, caíram entre 2,2% e 2,5%.

O Ministério das Finanças não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Nos últimos anos, a Índia promoveu as vendas de veículos elétricos com incentivos fiscais, embora menos de 2% dos quase 4 milhões de carros vendidos na Índia no último ano fiscal fossem elétricos. O governo disse que quer que veículos elétricos representem 30% do total de vendas de carros até 2030.

O número de veículos a diesel no terceiro maior mercado de automóveis do mundo caiu de 50% para 18% há uma década, disse Gadkari, alertando que, assim como a Índia aprovou normas mais rígidas de emissão de combustível contra a oposição do setor, ela também aumentará os impostos para eliminar os veículos a diesel.

