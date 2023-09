Divisões no Mercosul diminuem esperanças da UE por acordo comercial ao passo que janela se estreita

Diplomatas europeus, no entanto, disseram que o Mercosul ainda não enviou uma contraproposta consolidada. Na segunda-feira, autoridades do Uruguai e do Paraguai disseram que nenhuma resposta por escrito havia sido enviada à UE.

"Se algo foi enviado, foi a posição do Brasil, não a do Mercosul", disse uma fonte do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

Bernd Lange, presidente do Comitê de Comércio Exterior do Parlamento Europeu, que deve aprovar qualquer acordo, disse que a UE esperava uma resolução mais rápida, embora reconheça os desafios domésticos de Lula. A UE não recebeu nenhuma resposta até o momento sobre suas exigências de compromissos sobre o clima e o desmatamento.

As diferenças entre o Brasil e o Uruguai em relação à sua resposta à UE, além da mudança de governo no Paraguai, atrasaram uma resposta conjunta do Mercosul sobre a chamada carta de adicional, disseram os diplomatas. Eles disseram que não haverá outra rodada de negociações até que a UE receba uma resposta conjunta do Mercosul.

Os atrasos acabaram com as esperanças de concluir o acordo comercial em julho, durante uma cúpula entre a UE e a América Latina em Bruxelas. Depois de se reunir com Lula, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou em concluir o acordo até o final de 2023.

Até mesmo esse cronograma está agora em dúvida, de acordo com o embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles Galmés, cujo país expressou interesse em seguir em frente sem o Mercosul para assinar um acordo comercial bilateral com a China.