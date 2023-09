Enchentes na Líbia devastam um quarto da cidade de Derna, 10.000 estariam desaparecidos

"Podemos confirmar, com base em nossas fontes independentes de informação, que o número de pessoas desaparecidas está chegando a 10.000 até o momento", declarou ele aos repórteres por meio de um link de vídeo.

O chefe de ajuda das Nações Unidas, Martin Griffiths, disse em um post no X, anteriormente conhecido como Twitter, que as equipes de emergência estavam sendo mobilizadas para ajudar no local.

Enquanto a Turquia e outros países enviavam ajuda para a Líbia, incluindo veículos de busca e resgate, barcos de resgate, geradores e alimentos, os cidadãos de Derna, perturbados, corriam para casa em busca de seus entes queridos.

No aeroporto de Trípoli, no noroeste da Líbia, uma mulher começou a chorar alto ao receber uma ligação dizendo que a maior parte de sua família estava morta ou desaparecida. Seu cunhado, Walid Abdulati, disse que "não estamos falando de uma ou duas pessoas mortas, mas de até 10 membros de cada família mortos".

Karim al-Obaidi, um passageiro de um avião que partiu de Trípoli para o leste, afirmou: "Nunca me senti tão assustado como agora... Perdi contato com toda a minha família, amigos e vizinhos".

Um porta-voz do Ministério do Interior disse à Al Jazeera que as equipes navais estavam procurando as "muitas famílias que foram arrastadas para o mar na cidade de Derna".