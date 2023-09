Estado indiano de Kerala relata duas mortes por vírus Nipah

O vírus mortal Nipah, que causa danos cerebrais e é transmitido aos seres humanos por meio do contato direto com fluidos corporais de morcegos, porcos ou outras pessoas infectadas, foi identificado pela primeira vez em 1999 durante um surto de doença que afetou criadores de porcos e outras pessoas em contato próximo com suínos na Malásia e em Cingapura.

Não existem tratamentos ou vacinas contra o vírus.

Os testes em massa começarão na área onde os últimos casos foram encontrados e algumas medidas de quarentena foram implementadas.

Este é o quarto surto de Nipah em Kerala desde 2018. O primeiro e pior surto começou com um homem de 26 anos que foi ao hospital com febre e tosse que se espalharam para familiares e outros pacientes antes de ser diagnosticado como Nipah.

Na ocasião, 21 das 23 pessoas infectadas morreram. Em 2019 e 2021, mais duas pessoas morreram por causa do vírus Nipah.

Uma investigação da Reuters publicada em maio identificou áreas de Kerala que estão entre os locais de maior risco global de surtos de vírus de morcegos. O desmatamento e a urbanização extensivos provocaram o contato próximo entre as pessoas e a vida selvagem.