Fronteira entre EUA e México é rota de migração terrestre mais letal do mundo, diz OIM

GENEBRA (Reuters) - A fronteira entre os Estados Unidos e o México é a rota de migração terrestre mais mortal do mundo, de acordo com dados da agência de migração da ONU publicados nesta terça-feira, com centenas de pessoas perdendo suas vidas ao tentar fazer as perigosas travessias pelo deserto.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) documentou 686 mortes e desaparecimentos entre os migrantes na fronteira no ano passado, mas o número real provavelmente é maior devido à falta de dados, inclusive dos escritórios da fronteira do Texas e da agência mexicana de busca e resgate.

Em uma paisagem de desertos, cânions e colinas repletas de cactos, os migrantes são vítimas de insolação no verão e hipotermia no inverno, segundo as autoridades da fronteira dos Estados Unidos. Alguns corpos nunca são encontrados.