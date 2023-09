Ilha italiana de Lampedusa registra recorde em chegada de imigrantes

Ele disse que havia cerca de 2.800 imigrantes no centro de recepção da ilha -- que tem capacidade oficial de apenas cerca de 400 -- e mais cerca de 300 em outras partes da ilha.

Todos os imigrantes deveriam ser transferidos para a ilha maior da Sicília para aliviar a superlotação e abrir espaço para futuras chegadas.

“A situação é realmente dramática”, disse Filippo Romano, funcionário do governo provincial, segundo as agências de notícias Ansa e AGI.

“Provavelmente chegaremos a 100 desembarques hoje, a ilha não consegue mais sustentar esses números”, disse o prefeito Filippo Mannino à agência de notícias Adnkronos.

No geral, aproximadamente 118.500 migrantes de barco chegaram à Itália desde o início do ano, de acordo com dados do Ministério do Interior -- quase o dobro dos 64.529 registrados no mesmo período de 2022.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, eleita no ano passado com o compromisso de combater a imigração irregular, não conseguiu reduzir os números, uma vez que a repressão aos migrantes na Tunísia e o caos contínuo na Líbia levaram a mais travessias marítimas do Norte de África.